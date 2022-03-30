Хоккеист Комаристый рассказал об ожиданиях от матча с «Югрой»

Один из лидеров хоккейного «Динамо Санкт-Петербург» нападающий Александр Комаристый рассказал, чего ждет от предстоящего матча с «Югрой» и почему клубу тяжело далась игра с «Химиком». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Скажу, что все матчи получились сложными, два раза мы победили в овертайме. Главный тренер „Химика“ Сергей Решетников до этого работал в Рязани, хорошо себя зарекомендовал и смог за короткое время создать крепкую команду в Воскресенске», — поделился спортсмен.

Он подчеркнул, что предстоящий матч с «Югрой» будет тяжелым, так как команда-соперник является победителем регулярного сезона и забрала Кубок Петрова. Однако он отметил, что «Динамо» готов бороться за победу. Спортсмен добавил, что шансы выиграть есть всегда.