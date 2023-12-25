Спорт 25 декабря 2023, 13:24 Хоккеист Князев перешел в нижегородское «Торпедо» на правах аренды

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Российский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Артемий Князев перешел в нижегородское «Торпедо» на правах аренды. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу «Виннипег Джетс».

В текущем сезоне спортсмен провел 20 матчей за фарм-клуб «Виннипега» — «Манитоба Мус», в его активе пять результативных передач.

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Отмечается, что в 2019 году на драфте НХЛ Князева выбрал клуб «Сан-Хосе Шаркс» под общим 48-м номером.