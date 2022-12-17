Спорт 17 декабря 2022, 09:19 Капризов стал лидером НХЛ по среднему числу очков среди левых нападающих Хоккеист Капризов лидировал по среднему числу очков среди левых нападающих в истории НХЛ РИА «Новости»

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Хоккеист Кирилл Капризов, 25-летний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», в матче с «Чикаго» показал самую результативную серию в ХК за семь лет. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс». Кроме того, Капризов лидировал по среднему количеству очков среди левых нападающих за всю историю НХЛ.

Капризов стал второй звездой матча с «Чикаго». Именно он ассистировал нападающему Матсу Зукарелло на пятой минуте встречи, когда тот забил гол. Этот ассист стал 20-м для Капризова в сезоне НХЛ. Во время игры Капризов отметился еще одной голевой подачей, а также голом. В итоге «Миннесота» обыграла «Чикаго» со счетом 4:1.

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Всего за сезон хоккеист набрал 39 очков в 30 матчах. В общей сложности в его активе теперь 198 очков в 166 матчах — в переводе на среднее значение это лучший результат в истории НХЛ для левых нападающих. Капризов в среднем набирает 1,18 балла за игру.

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