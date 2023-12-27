Спорт 27 декабря 2023, 14:30 Хоккеист Каменев подписал новый контракт с ЦСКА

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Российский хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Владислав Каменев и хоккейный клуб ЦСКА подписали новый контракт о сотрудничестве. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новое соглашение с 27-летним нападающим будет действовать до конца сезона-2025/26.

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Отмечается, что всего на счету Владислава Каменева 66 голов и 58 голевых передач в 273 матчах в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).