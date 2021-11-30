Хоккеист Каменев поделился впечатлениями от игры СКА в последних матчах чемпионата КХЛ

Бывший нападающий ленинградского СКА, бронзовый призер чемпионата СССР, чемпион мира среди юношей Василий Каменев прокомментировал выступления СКА в последних матчах чемпионата КХЛ. По его словам, команда не показала слаженной игры. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«У СКА игра не отлажена, чувствуется, что не хватает взаимопонимания во многих ситуациях. Армейцы играют по принципу — вот это попробуем, а если не получится, то сыграем вот так. И не получается», — отметил спортсмен.

По его словам, физическая форма многих игроков сейчас не в лучшем виде. Он отметил также, что многие новые хоккеисты клуба не особо готовы к играм.