Спорт 02 мая 2023, 15:46 Хоккеист Кадейкин снова стал игроком СКА

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Бомбардир Александр Кадейкин и петербургская хоккейная команда СКА подписали соглашение, которое рассчитано до конца апреля 2025 года. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Хоккеист признался, что рад вернуться в Санкт-Петербург.

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«Несмотря на то, что сейчас только 1 мая, уже очень хочется сыграть первые матчи дома. Возвращение будет легким, со многими ребятами в команде я хорошо знаком», - признался Кадейкин.

Ранее он играл за СКА с 2014 по 2016 год. Вместе с командой ему удалось завоевать Кубок Гагарина. В сезоне 2022/2023 КХЛ Кадейкин выступал за «Салават Юлаев».