Спорт 08 июня 2023, 15:33 Хоккеист Яшкин подписал контракт с клубом «Ак Барс»

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Чешский хоккеист, крайний нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с казанским профессиональным клубом «Ак Барс», выступающим в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил ТАСС.

Яшкин отметил, что знаком почти со всеми игроками команды и рад присоединиться к клубу. Тажке спортсмен выразил надежду, что в составе «Ак Барса» он сможет дойти до Кубка Гагарина.

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По данным газеты «Взгляд», с 2022 года Дмитрий Яшкин играл за петербургский СКА.