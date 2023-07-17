Спорт 17 июля 2023, 18:42 Хоккеист Яковлев рассказал, что принял решение вернуться в Россию из-за хорошего предложения

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Воспитанник магнитогорского «Металлурга», олимпийский чемпион Егор Яковлев в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что решил вернуться в Россию из-за хорошего контракта.

Хоккеист рассказал, что руководство «Металлурга» предложило ему контракт и не могло ждать.

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«Я принял решение все-таки поехать домой и продолжить карьеру в родном клубе», — процитировал ИА НСН спортсмена.

Как заметил Яковлев, сезон-2018/19 в Национальной хоккейной лиге в составе «Нью-Джерси Дэвилз» прошел «достаточно неплохо».