Хоккеист Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Россиянин Илья Ковальчук заключил контракт с клубом «Монреаль Канадиенс» Национальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Зарплата 36-летнего форварда составит 700 тысяч долларов за выступления в матчах НХЛ и 70 тысяч долларов, если он будет играть в Американской хоккейной лиге, уточнили в пресс-службе клуба.

С лета 2018 по декабрь 2019 года россиянин выступал за «Лос-Анджелес Кингз», затем расторг контракт. До этого хоккеиста вывели из основного состава команды, на лед он не выходил около месяца, пропустив 18 матчей.

За время спортивной карьеры Ковальчук также играл за клубы «Атланта» и «Нью-Джерси». Всего в НХЛ он провел 897 матчей, в которых набрал 859 очков (436 голов и 423 результативные передачи). В России нападающий был в составе московского «Спартака» и петербургского СКА.

Илья Ковальчук — воспитанник московского «Спартака». В этой команде он дебютировал в 1999 году. В 2001 году хоккеиста выбрал на драфте клуб «Атланта» (ныне «Виннипег»).

Россиянин является олимпийским чемпионом 2018 года и обладателем бронзовой награды Игр 2002 года.