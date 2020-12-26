Хоккеист Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом»

Омский «Авангард», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о подписании контракта с нападающим Ильей Ковальчуком. Соглашение с 37-летним форвардом подписано по схеме «1+1».

Информация об этом была опубликована на официальном сайте клуба. Отмечается, что в «Авангарде» Ковальчук будет выступать под своим привычным 17-м номером.

В сезоне-2019/20 Ковальчук выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Лос-Анджелес», потом «Монреаль», а затем спортсмен перешел в «Вашингтон». В последнем клубе он провел семь матчей в регулярном чемпионате, а также восемь игр в плей-офф.

Илья Ковальчук — воспитанник «Спартака», в 2001 году хоккеист был выбран на драфте НХЛ под первым номером клубом «Атланта» (сейчас — «Виннипег»). Там Ковальчук играл под руководством нынешнего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.

С 2013 по 2018 год Ковальчук выступал в КХЛ за петербургский СКА. В составе этого клуба он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.