Хоккеист Илья Ковальчук больше не будет играть за Los Angeles Kings

Илья Ковальчук начал играть за «Лос-Анжелес Кингз» чуть больше года назад — контракт был подписан летом 2018 года. В нынешнем сезоне ему удалось забросить три шайбы. В матчах он также отличился шестью результативными передачами. Эти показатели подсчитаны за 17 игр регулярного чемпионата НХЛ.

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Показатель полезности 36-летнего нападающего составляет -10. На его счету 859 очков в 897 матчах регулярного чемпионата лиги. В НХЛ Ковальчук играл за «Атланту» и «Нью-Джерси».

Также российский хоккеист входил в состав санкт-петербургского СКА. Тогда команда дважды стала обладателем Кубка Гагарина. Во время выступления за национальную сборную он стал золотым и бронзовым призером Олимпийских игр. В первом случае в Пхенчхане, во втором — в Солт-Лейк-Сити. В 2008 и 2009 годах Ковальчук становился чемпионом мира.