28 февраля 2024, 17:50
Хоккеист Хуснутдинов покинул «Сочи»
Хоккеист Марат Хуснутдинов покинул «Сочи», досрочно расторгнув с клубом контракт. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу команды.
К руководству клуба обратились представители спортсмена, и их просьбу удовлетворили. Однако уже весной ХК «Сочи» готовится сделать ему другое предложение.
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«В апреле „Сочи“ планирует сделать Хуснутдинову квалификационное предложение с целью сохранения спортивных прав на игрока», — сказано в сообщении.
Хоккей
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