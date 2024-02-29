Спорт 29 февраля 2024, 18:52 Хоккеист Грушников перешел из системы «Даллас Старз» в «Калгари Флэймз»

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Российский хоккеист Артем Грушников перешел из системы «Даллас Старз» в «Калгари Флэймз» в рамках трехстороннего обмена. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Национальной хоккейной лиги.

Отмечается, что 20-летний спортсмен был выбран «Далласом» под 48-м номером на драфте 2021 года. В этом сезоне он провел 44 матча за «Техас Старз» и набрал пять очков.

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