Спорт 04 июля 2023, 19:10 Хоккеист Гоголев подписал контракт с клубом «Сибирь»

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Российский нападающий Павел Гоголев заключил контракт с хоккейным клубом «Сибирь» и ушел из системы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт новосибирского клуба.

Контракт с 23-летним россиянином рассчитан на один сезон. Хоккеист является воспитанником «Крыльев Советов», он играл в системе «Торонто» с 2020 года.

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Отмечается, что весной спортсмен подписал контракт с «Торонто Марлиз» из Американской хоккейной лиги.