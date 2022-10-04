Хоккеист Глотов поделился впечатлениями от работы с тренером Назаровым | 360°

Спорт 04 октября 2022, 22:05 Поделиться Telegram

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Viber Хоккеист Глотов поделился впечатлениями от работы с тренером Назаровым

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Новоиспеченный игрок петербургского СКА Василий Глотов рассказал, какие впечатления остались у него от совместной работы с наставником «Сочи» Андреем Назаровым. Хоккеиста процитировало РИА ФАН.

По словам Глотова, Назаров поверил в него и дал ему игровое время. Хоккеист выразил уверенность, что ему удалось справиться с теми ролями, которые тренер давал ему.

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«А еще Андрей Викторович — очень классный и веселый мужик. Он много шутил в раздевалке», — добавил спортсмен.

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