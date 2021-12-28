Хоккеист Фетисов прокомментировал победу России над Швейцарией в МЧМ-2022

Хоккеист Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от матча между сборными России и Швейцарии в групповом этапе молодежного чемпионата мира — 2022. Об этом сообщило издание Sport24.

По данным НСН, он назвал матч качественным с точки зрения дисциплины спортсменов. Россия победила со счетом 4:2.

«Я не вижу явного первого номера на вратарской позиции, это вопрос дискуссионный. Гуськов хорошо провел матч, но и Аскаров в прошлой игре не допускал явных ошибок», — уточнил Фетисов.