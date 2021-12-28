facebook_pixel
    28 декабря 2021, 19:42

    Хоккеист Фетисов прокомментировал победу России над Швейцарией в МЧМ-2022

    Дарья Морозова

    Хоккеист Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от матча между сборными России и Швейцарии в групповом этапе молодежного чемпионата мира — 2022. Об этом сообщило издание Sport24.

    По данным НСН, он назвал матч качественным с точки зрения дисциплины спортсменов. Россия победила со счетом 4:2.

    «Я не вижу явного первого номера на вратарской позиции, это вопрос дискуссионный. Гуськов хорошо провел матч, но и Аскаров в прошлой игре не допускал явных ошибок», — уточнил Фетисов.