Спорт 19 марта 2024, 15:57 Хоккеист Фетисов назвал большой потерей смерть тренера «Салавата Юлаева» Кольцова

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Семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов выразил соболезнования в связи со смертью 42-летнего Константина Кольцова, тренера ХК из Уфы «Салават Юлаев». Об этом сообщила «Газета.ru».

Спортсмен назвал наставника «хоккейным братом», который верой и правдой служил большой игре.

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«Молодой же парень, что случилось? <…> Такой возраст для тренера, период становления. Большая потеря», — высказался Фетисов.

Кольцов получил должность в клубе «Салават Юлаев» в 2022 году. До этого он работал в «Спартаке» и белорусском «Динамо-Молодечно».