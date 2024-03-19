19 марта 2024, 15:57
Хоккеист Фетисов назвал большой потерей смерть тренера «Салавата Юлаева» Кольцова
Семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов выразил соболезнования в связи со смертью 42-летнего Константина Кольцова, тренера ХК из Уфы «Салават Юлаев». Об этом сообщила «Газета.ru».
Спортсмен назвал наставника «хоккейным братом», который верой и правдой служил большой игре.
Реклама
«Молодой же парень, что случилось? <…> Такой возраст для тренера, период становления. Большая потеря», — высказался Фетисов.
Кольцов получил должность в клубе «Салават Юлаев» в 2022 году. До этого он работал в «Спартаке» и белорусском «Динамо-Молодечно».
Спортсмены
Уфа
Хоккей
Реклама
Реклама