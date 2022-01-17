Хоккеист Евгений Кузнецов признан третьей звездой матча «Вашингтона» с «Ванкувером» в НХЛ

Российского хоккеиста Евгения Кузнецова признали третьей звездой встречи «Вашингтона» с «Ванкувером» в очередном туре НХЛ. Спортсмену удалось сделать голевую передачу за 23 минуты, проведенные в матче, написало ИА Nation News.

Больше всего в этом мачте отличился нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон, а вторым стал его одноклубник Бо Хорват.

Несмотря на то, что в составе «Вашингтона» играл Александр Овечкин, команда проиграла «Ванкуверу» со счетом 2:4. Российский хоккеист в этом матче забил свою 756-ю шайбу в НХЛ.

Тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро по итогам встречи заявил, что если бы Овечкин играл каждый день против «Вашингтона», то забил бы уже 110 голов в сезоне. В этом турнире у хоккеиста на счету 26 заброшенных шайб.