Хоккеист Доминик Гашек рассказал о планах стать президентом Чехии
Бывший игрок сборной Чехии по хоккею, олимпийский чемпион Доминик Гашек рассказал, что собирается баллотироваться на должность президента Чехии в 2023 году. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на местное издание Isport.
Спортсмен рассказал, что сейчас «изучает функции главы государства, конституцию».
Ранее Евгений Малкин, форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс», рассказал, как проходит его самоизоляция в Майами.