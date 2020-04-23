Хоккеист Доминик Гашек рассказал о планах стать президентом Чехии

Спортсмен рассказал, что сейчас «изучает функции главы государства, конституцию».

Ранее Евгений Малкин, форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс», рассказал, как проходит его самоизоляция в Майами.