Хоккеист «Динамо» Тарасов может покинуть клуб и перейти в «Ак Барс»

Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Даниил Тарасов может покинуть родной клуб и перейти в «Ак Барс» в ближайшем межсезонье. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Спортсмен может перебраться в Казань для того, чтобы принять участие в Кубке Гагарина. Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов отказался комментировать ситуацию, сообщили Nation News.

Спортсмен вернулся в Континентальную хоккейную лигу в 2015 году. В прошлом сезоне 30-летний хоккеист принял участие в 56 матчах. За все время он набрал 35 (19+16) очков.