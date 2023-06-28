Спорт 28 июня 2023, 21:25 Хоккеист Дадонов подписал контракт с клубом «Даллас Старз»

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Нападающий Евгений Дадонов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз». Договор будет действовать до сезона-2024/25. Об этом сообщил RT.

Заработная плата хоккеиста составит 2,25 миллиона долларов в год.

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В сезоне-2022/23 спортсмен смог заработать 15 (3 + 12) очков за команду в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он получил 10 (4 + 6) баллов в 16 играх.