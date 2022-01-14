Хоккеист Чинахов стал лучшим игроком «Коламбуса» в матче НХЛ с «Каролиной»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче НХЛ. Егор Чинахов оказался лучшим игроком «Коламбуса». Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Счет матча составил 6:0. Два гола из шести забил Чинахов. Также проявили себя хоккеисты Эмиль Бемстрем, Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Джек Рослович.

Сейчас «Коламбус» занимает 10 место в Восточной конференции НХЛ, на их счету 35 очков. «Каролина» находится на четвертой строчке с 50 очками.