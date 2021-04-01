Хоккеист Буре объяснил отказ от гражданства США

Хоккеист Павел Буре в свое время отказался от американского гражданства. Почему, он объяснил «Спорт-Экспрессу» накануне своего 50-летия.

Паспорт гражданина США спортсмен получил во время выступлений в НХЛ. Однако он отказался от американского гражданства. В последний раз хоккеист ездил в США семь-восемь лет назад.

«Он [паспорт гражданина США] мне не нужен, я в России живу», — заявил Буре.

Даже во время работы в Америке заслуженный мастер спорта СССР никогда не забывал о своей родине. Буре никогда не скрывал, что живет в Москве. Каждое лето хоккеист возвращался в столицу, чтобы встретиться с родными и друзьями.

В начале 1990-х годов Буре попал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), отметило «Утро.ру». Будучи членом спортивной организации, он провел 12 сезонов в составе клубов «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Буре числился в составе сборной России по хоккею. На Олимпийских играх 1998 года спортсмен вместе со своей командой занял второе место. Также хоккеист — чемпион мира 1990 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года. В 2005-м Буре объявил о завершении карьеры.