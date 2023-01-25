Спорт 25 января 2023, 22:04 Хоккеист Бучневич пропустит ближайшие матчи из-за инфекции

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Бомбардир клуба «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич попал в список травмированных по состоянию здоровья. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Двадцатисемилетний хоккеист получил ушиб и ему сделали операцию по устранению инфекции на лодыжке. Из-за этого ему придется пропустить несколько матчей своей команды. Сроки его возвращения на лед станут известны после после матча всех звезд НХЛ, который пройдет в начале февраля.

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Уточняется, что в сезоне-2022/23 Бучневич отыграл 38 матчей и записал в свой актив 38 очков.