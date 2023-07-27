Спорт 27 июля 2023, 15:12 Хоккеист Бреннан Менелл родом из США стал гражданином России Путин подписал указ о приеме игрока «Динамо» Бреннана Менелла в гражданство России ХК «Динамо» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл получил гражданство России. Указ президента Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединенных Штатах Америки», — постановил глава государства.

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Он приехал из города Вудбери штата Миннесота. Большую часть своей карьеры защитник выступал в Американской хоккейной лиге. Бреннан Менелл играл за клубы «Миннесота Уайлд», «Филадельфия Флайерз», а также канадский «Торонто Мейпл Лифс» и белорусский «Динамо» в Минске. В 2022 году хоккеист перешел в московское «Динамо».

В декабре 2022 года паспорт России получил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, сообщил «Царьград». В гражданство вступили французский журналист Адриан Боке, полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо и нападающий Малком.