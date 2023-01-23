Спорт 23 января 2023, 18:20 Хоккеист Бобровский пропустит два матча из-за травмы

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Наставник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Пол Морис назвал возможные сроки возвращения на лед Сергея Бобровского. Главного тренера процитировал RT.

Бобровский травмировался во время матча с «Монреаль Канадиенс», который прошел в минувшую пятницу. Его заменили на третьей минуте игры. По словам Мориса, нельзя сразу сказать, насколько серьезна полученная вратарем травма.

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«Но все оказалось куда лучше, чем мы ожидали. Сергей пропустит еще два матча. Возможно, он вернется на лед в выходные», — допустил Морис.

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