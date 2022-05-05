Хоккеист «Авангарда» Кирилл Семенов подписал контракт с «Ак Барсом»

Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Семенов подписал контракт с клубом «Ак Барс». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу клуба Континентальной хоккейной лиги.

Новый контракт с командой из Татарстана рассчитан на два года. Начало прошлого сезона спортсмен встретил в системе клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс». Зимой ему пришлось вернуться в Россию. Там он подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона.