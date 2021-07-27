Хоккеист Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals

Всемирно известный российский хоккеист Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Washington Capitals. Об этом пресс-служба американской команды сообщила в своем Twitter.

Новое соглашение прославленного россиянина с клубом рассчитано на пять лет. Согласно контракту, форвард за это время заработает 47,5 миллиона долларов.

«Влияние, которое Овечкин оказал на хоккей в Вашингтоне, простирается далеко за пределы нашей арены. Его выступления на льду вдохновило множество молодых игроков надеть коньки», — отметил Тед Леонсис, владелец Washington Capitals.

На протяжении своей спортивной карьеры в американском клубе Александр Овечкин сыграл в 1197 матчах. Он сумел забросить 730 шайб, получив 1320 очков. По каждому из этих показателей российский игрок стал лидером команды за всю ее историю. Что касается достижений в НХЛ, то Овечкин находится на шестой строчке в списке лучших снайперов лиги.

Сам Александр Овечкин ранее говорил, что хотел бы продлить свой контракт. По его словам, завершить свою карьеру он планирует именно в этом клубе. В конце последнего сезона хоккеист получил травму ноги — и потому не смог выступить за сборную России на чемпионате мира в Риге.