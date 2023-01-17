Спорт 17 января 2023, 08:26 Хоккеист Александр Овечкин чуть не получил штраф за силовой прием в матче с «Айлендерс» Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин сделал результативную передачу в матче с «Айлендерс» РИА «Новости»

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Команда «Вашингтон Кэпиталз» обошла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 17 января со счетом 4:3. Одну из результативных передач сделал капитан и нападающий победителя Александр Овечкин, но рискнул получить штраф за силовой прием, рассказал «Чемпионат».

Игра прошла в штате Нью-Йорк на стадионе UBS Arena. Счет открыли на пятой минуте, шайбу забил защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Себастьян Ахо. Следующие два удачных удара тоже нанесли хозяева площадки. В начале второго периода счет составил 3:0, но «Вашингтон Кэпиталз» начал отыгрываться. В середине матча Гарнет Хэтэуэй попал в ворота противника. В этом ему помогла, в том числе передача Александра Овечкина. Затем гости забили еще две шайбы, а решающим стал удар Дмитрия Орлова за 33 секунды до окончания дополнительного времени.

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После матча СМИ обсуждали не только победу «Вашингтон Кэпиталз», но и тактику Александра Овечкина. Он применил мощный силовой прием против канадского форварда Жан-Габриэля Пажо. После столкновения тот слишком резко встал на ноги, товарищ по команде помог ему, а потом хоккеист ушел в раздевалку. Судьи заметили это и решили пересмотреть видеозапись игры. В случае, если бы вскрыли нарушение, Александру Овечкину грозил штраф, но в результате с него сняли обвинения. Жан-Габриэля Пажо во втором периоде вернулся на лед.

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