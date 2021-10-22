Хоккеист «Ак Барса» случайно попал шайбой болельщице в лицо

Во время игры «Динамо» с «Ак Барсом» шайба попала одной из болельщиц прямо в лицо. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Портал Pravda.ru рассказал, что бомбардир «Ак Барса» Никита Дыняк попал женщине по лицу. У нее началось кровотечение и медики оказали ей необходимую помощь. Казанский клуб подарил болельщице в знак извинения спортивную атрибутику и шайбу, которая прилетела в нее.

«Я бы хотел пожелать ей здоровья. Знаю, что клуб о ней позаботится. Хотелось бы лично извиниться», — подчеркнул Дыняк.