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    22 октября 2021, 18:45

    Хоккеист «Ак Барса» случайно попал шайбой болельщице в лицо

    Женщине случайно попали шайбой в лицо на матче «Ак Барс» — «Динамо»

    Артур Блянихов

    Во время игры «Динамо» с «Ак Барсом» шайба попала одной из болельщиц прямо в лицо. Об этом сообщил «Матч ТВ».

    Портал Pravda.ru рассказал, что бомбардир «Ак Барса» Никита Дыняк попал женщине по лицу. У нее началось кровотечение и медики оказали ей необходимую помощь. Казанский клуб подарил болельщице в знак извинения спортивную атрибутику и шайбу, которая прилетела в нее.

    «Я бы хотел пожелать ей здоровья. Знаю, что клуб о ней позаботится. Хотелось бы лично извиниться», — подчеркнул Дыняк.