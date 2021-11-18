Хохлов и «Ротор» прекратили сотрудничество
Хохлов оставил пост наставника «Ротора»
Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Отмечается, что руководство «Ротора» и Хохлов прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон. Алексей Жданов будет исполнять обязанности наставника команды в ближайшее время.
«Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — отметили в пресс-службе.