Хохлов и «Ротор» прекратили сотрудничество

Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Отмечается, что руководство «Ротора» и Хохлов прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон. Алексей Жданов будет исполнять обязанности наставника команды в ближайшее время.

«Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — отметили в пресс-службе.