HockeyBuzz составил символическую сборную российских игроков НХЛ без Овечкина
Портал HockeyBuzz не включил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в символическую сборную действующих российских игроков НХЛ (Национальная хоккейная лига). Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, в символическую сборную вошли следующие российские игроки: на позиции форвардов — Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»); на позиции защитников — Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Михаил Сергачев («Тампа»); на воротах — Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).