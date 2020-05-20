HockeyBuzz составил символическую сборную российских игроков НХЛ без Овечкина

По данным издания, в символическую сборную вошли следующие российские игроки: на позиции форвардов — Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»); на позиции защитников — Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Михаил Сергачев («Тампа»); на воротах — Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).