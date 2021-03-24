Олимпийская чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова обсудила с порталом News.ru выступление российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Хочу поздравить Анну Щербакову с победой в короткой программе. Очень рада за Лизу Туктамышеву, которая прекрасно справилась со своим номером», — подчеркнула Бестемьянова.

По ее словам, Щербаковой помогло то, что японской фигуристке Рике Кихире снизили оценки за недокруты на прыжках. Собеседница издания выразила сожаление, что Александра Трусова сорвала каскад и оказалась на 12 месте.

«Но если она откатает в полную силу произвольную, то сможет еще побороться», — добавила Бестемьянова.