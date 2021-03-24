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    24 марта 2021, 22:59

    «Хочу поздравить Щербакову и очень рада за Туктамышеву». Бестемьянова — об итогах короткой программы на ЧМ

    Артур Блянихов

    Олимпийская чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова обсудила с порталом News.ru выступление российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

    «Хочу поздравить Анну Щербакову с победой в короткой программе. Очень рада за Лизу Туктамышеву, которая прекрасно справилась со своим номером», — подчеркнула Бестемьянова.

    По ее словам, Щербаковой помогло то, что японской фигуристке Рике Кихире снизили оценки за недокруты на прыжках. Собеседница издания выразила сожаление, что Александра Трусова сорвала каскад и оказалась на 12 месте.

    «Но если она откатает в полную силу произвольную, то сможет еще побороться», — добавила Бестемьянова.