Спорт 18 января 2024, 07:10 ХК «Сибирь» наказали за превышение лимита игроков-иностранцев КХЛ за нарушение регламента присудила ХК «Сибирь» четыре технических поражения Unsplash

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За нарушение регламента и превышение лимита легионеров хоккейный клуб «Сибирь» оштрафовали и аннулировали результаты некоторых матчей. Команде присудили четыре технических поражения, сообщила Континентальная хоккейная лига.

Нарушения обнаружили при проведении матчей чемпионата Фонбет КХЛ с клубами «Авангард», «Автомобилист» и двух с «Барысом». ХК «Сибирь» присудили четыре технических поражения и наложили денежный штраф. Команду признали виновной в нарушении требований регламента о лимите иностранных игроков в заявке на отдельно взятый матч.

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Проверять легитимность участия игроков должна сама команда, напомнила пресс-служба. Автоматизированная система мониторинга в этом случае не сработала, нарушения выявили позднее. «Лишним» хоккеистом стал Федор Гордеев. Он имел российское гражданство, но являлся легионером и не мог выступать за сборную России. По информации КХЛ, администрация клуба знала о статусе своего игрока.

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин обратился в программу помощи НХЛ и приостановил выступления. Он объяснил, что захотел решить «свои проблемы».