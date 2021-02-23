ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» временно отстранил хоккеиста Артемия Панарина на фоне скандала

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» временно отстранил от игр российского спортсмена Артемия Панарина. Это произошло после того, как бывший тренер обвинил игрока в избиении девушки.

«Артемий категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории, это явная тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях», — передало издание «Подъем» слова представителя пресс-службы клуба.

Клуб собирается найти источник обвинений. Однако Панарина было решено временно отстранить от игр. Когда он сможет вновь выйти на лед — не уточняется.

Ранее бывший тренер клуба «Витязь» Андрей Назаров сообщил СМИ, что в 2011 году Панарин избил в Риге 18-летнюю девушку. Тогда он играл в «Витязе». Однако историю, со слов тренера, удалось замять при вмешательстве латвийских «авторитетов».

Хоккеист Артемий Панарин обвинения отвергает. В «Нью-Йорк Рейнджерс» тоже встали на сторону игрока. В клуб хоккеист пришел пришел в прошлом сезоне. Агент российского нападающего НХЛ Пол Теофанос также назвал ложью обвинения Назарова.