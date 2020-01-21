ХК «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком из-за аварии

По данным издания, «Нефтехимик» расторг контракт с защитником из-за того, что Захарчук скрылся с места ДТП с его участием. Авария произошла в минувшее воскресенье в Нижнекамске. По информации местных СМИ, водитель вписался в авто, протаранил светофор и дорожный знак, после чего сбежал с места происшествия. По словам инсайдеров, владельцем авто оказался Захарчук.