ХК «Локомотив» отправили на карантин из-за коронавируса

У хоккеистов ярославского клуба «Локомотив» подтвердили коронавирус. Команду закрыли в полном составе на карантин. Клубу придется пропустить все ближайшие матчи.

«Результаты последних тестов, взятых 21 сентября, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях „Локомотив“ не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах КХЛ, <…>», — передает ТАСС слова пресс-службы клуба.

В хоккейном клубе также отметили, что не будут выставлять на матчах юных спортсменов взамен основному составу, потому что такое решение может привести к большому количеству травм.

Ранее на сайте ярославского «Локомотива» появилась информация об одиннадцати хоккеистах, которые обнаружили 17 сентября симптомы коронавируса. Тогда им пришлось отменить игру с клубом «Сочи» и сдать анализы. Но результаты пришли отрицательные. Тем не менее руководство не стало выводить на лед хоккеистов, так как у девяти спортсменов симптомы не прошли.