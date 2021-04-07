ХК «Авангард» опроверг информацию о трансплантации печени Алексею Емелину

Капитану хоккейного клуба «Авангард» Алексею Емелину не будут трансплантировать печень. Ранее об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

С опровержением выступила пресс-служба клуба.

«С удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет», — заявили в клубе.

По сообщению пресс-службы, Емелин уже в сознании и находится на связи с командой. В данный момент клуб ждет, когда врачи официально поставят диагноз игроку. По данным СМИ, в анализах спортсмена нашли следы наркотиков. В «Авангарде» отметили, что у них нет информации, которая подтвердила бы это.

«На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ», — уточнили в пресс-службе.

Сегодня утром источник сообщил «360», что врачи диагностировали спортсмену острую и подострую печеночную недостаточность. Была информация, что Емелина готовят к операции по трансплантации печени. Ночью 7 апреля стало известно, что хоккеиста перевезли из казанской больницы в НИИ имени Склифосовского.

Во вторник Алексея Емелина пришлось госпитализировать после матча в Казани. К врачам он попал в тяжелом состоянии, после оно стабилизировалось. В СМИ сообщили, что во время матча игрок получил травму нижней части тела. Но официального подтверждения, что это связано с резким ухудшением самочувствия, не было.