«Химки» всухую победили «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты подмосковных «Химок» обыграли в домашнем матче грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. Встреча прошла в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги на «Арене Химки».

Первым ворота гостей на 12-й минуте поразил полузащитник Илья Кухарчук. Увеличить отрыв в счете в конце второго тайма получилось у нападающего «Химок» Александра Долгова. Он забил гол в ворота «Ахмата» на 90-й минуте.

Это первая победа подмосковной команды в Российской премьер-лиге после того, как «Химки» во втором туре одолели «Краснодар». После этого команда три раза проигрывала и пять раз играла вничью.

В турнирной таблице «Химки» занимают 13-ю строчку с 11 очками. «Ахмат» расположился на 11-м месте с 12 очками в активе.

Следующая игра у подмосковной команды пройдет 22 октября. «Химки» выйдут на поле против московского «Динамо». «Ахмат» сыграет с екатеринбургским «Уралом» 24 октября.