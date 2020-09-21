«Химки» расторгли контракт с главным тренером Дмитрием Гунько

Подмосковный футбольный клуб «Химки» расторг контракт с главным тренером Дмитрием Гунько. Отмечается, что это произошло по согласию обеих сторон.

Об этом сообщили на официальном сайте ФК «Химки».

«Контракт главного тренера команды Дмитрия Гунько расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу Тинькофф РПЛ», — сказано в сообщении.

ФК уточнил, что Ющенко был первым капитаном команды, а также прошел с ней путь от любителей до участников РПЛ — не только как тренер, но и как игрок. При этом в «сложные моменты» он был исполняющим обязанности главного тренера клуба.

В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 18 сентября «Химки» проиграли «Краснодару» со счетом 2:7. 20 сентября министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что руководство подмосковного клуба будет искать более опытного специалиста на место главного тренера команды.

21 сентября Гунько опубликовал у себя в Instagram пост, в котором попрощался с тренерами и футболистами «Химок», однако вскоре удалил его.