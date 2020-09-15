«Химки» победили «Зенит» из Иркутска в матче Кубка России

Подмосковный клуб «Химки» одержал победу над иркутским «Зенитом» в кубковом матче. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Этот матч футболисты из Химок провели на выезде. Единственный гол в этой встрече на 65-й минуте забил ивуарийский футболист Мохамед Конате. Он уже больше года защищает цвета команды из Московской области.

Во втором туре «Химки» выйдут на поле против с «Нижнего Новгорода» 21 октября. Иркутяне сразятся с нижегородцами 30 октября.

8 августа в первом матче чемпионата России после 11-летнего перерыва «Химки» уступили ЦСКА со счетом 2:0.