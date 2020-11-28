«Химки» победили «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 1:0
Футболисты подмосковных «Химок» одержали третью победу подряд в рамках Российской премьер-лиги. На домашнем матче они обошли команду «Краснодара». Игра закончилась со счетом 1:0. Об этом сообщило РИА «Новости».
Встреча игроков началась с минуты молчания в память о легенде мирового футбола Диего Марадоне, который скончался в возрасте 60 лет.
Единственный гол за игру в ворота гостей забил форвард «Химок» Мохамед Конате на 66-й минуте.
После игры главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву судья показал красную карточку.
Для «Химок» это уже третья победа подряд и четвертая в последних пяти туров. По данным рейтинговой таблицы Российской премьер-лиги, подмосковная команда поднялась на 11-ю строчку. На ее счету 18 баллов.
«Краснодар» остался на девятой позиции. В его активе 21 балл. Следующий матч команда проведет на своем поле 5 декабря, где сыграет против волгоградского «Ротора». Днем позже «Химки» встретятся с московским ЦСКА.