«Химки» победили «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 1:0

Встреча игроков началась с минуты молчания в память о легенде мирового футбола Диего Марадоне, который скончался в возрасте 60 лет.

Единственный гол за игру в ворота гостей забил форвард «Химок» Мохамед Конате на 66-й минуте.

После игры главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву судья показал красную карточку.

Для «Химок» это уже третья победа подряд и четвертая в последних пяти туров. По данным рейтинговой таблицы Российской премьер-лиги, подмосковная команда поднялась на 11-ю строчку. На ее счету 18 баллов.

«Краснодар» остался на девятой позиции. В его активе 21 балл. Следующий матч команда проведет на своем поле 5 декабря, где сыграет против волгоградского «Ротора». Днем позже «Химки» встретятся с московским ЦСКА.