«Химки» первыми прошли в финал Кубка России по футболу

Подмосковный футбольный клуб «Химки» первым вышел в финал Олимп — Кубка России по футболу сезона-2019/20. Это произошло благодаря победе над «Уралом».

«Химки» обыграли в гостях «Урал» из Екатеринбурга со счетом 3:1.

Первый мяч на 11-й минуте забил защитник «Химок» Евгений Гапон. Также отличились полузащитник Александр Трошечкин и нападающий Артем Полярус. Со стороны «Урала» на 74-й минуте в ворота соперника попал нападающий Андрей Панюков.

Матч прошел на стадионе «Екатеринбург-Арена», за игрой наблюдали 3407 зрителей.

«Химки» вышли в финал Кубка России во второй раз в своей истории. В сезоне-2004/05 подмосковный клуб проиграл ЦСКА (0:1) в финале национального кубка.

Соперником «Химок» по финалу турнира будет победитель встречи между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Игра состоится в Санкт-Петербурге 19 июля, в 18:30.

Финал национального кубка пройдет 25 июля на «Екатеринбург-Арене».

Предыдущий официальный матч «Химки» провели 15 марта, сыграв вничью в гостях с «Нефтехимиком» из Нижнекамска в 27-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со счетом 2:2. Турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице и получил право участия в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. «Урал» вышел на 11-е место в РПЛ после 29 туров.