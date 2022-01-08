«Химки» не планируют подписывать контракт с футболистом Кокориным

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не продолжит карьеру в «Химках». Интерес к футболисту опроверг член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков, его слова привел «Спорт-Экспресс».

«Нет, это неправда. „Химки“ не заинтересованы в Кокорине», — заявил Терюшков. Ранее об интересе «Химок» написало итальянское издание Corriere dello Sport.

30-летний Кокорин защищает цвета «фиалок» с января 2021 года, но не сумел закрепиться в основном составе — в основном не попадал в заявку или начинал встречи на скамейке запасных.

Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года, портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в два миллиона евро.

На российском этапе карьеры Кокорин ранее выступал в таких клубах, как «Динамо», «Зенит» и «Спартак».

Осенью 2018 года Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым стали фигурантами уголовного дела, заведенного после избиений в центре Москвы. Они были отправлены в исправительные учреждения на полтора года и вышли по УДО.