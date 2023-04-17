Спорт 17 апреля 2023, 17:50 «Химик» обыграл «Сокол» во втором матче финальной серии ВХЛ Воскресенский «Химик» обыграл «Сокол» и повел в финальной серии ВХЛ со счетом 2:0 Министерство физической культуры и спорта Московской области

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В Красноярске завершился второй матч финальной серии ВХЛ между местным ХК «Сокол» и воскресенским «Химиком». Подмосковные хоккеисты одержали победу и упрочили преимущество в финале Кубка Петрова.

Спортсмены из Воскресенска разгромили противника на его льду со счетом 4:1. Счет в матче открыл Владислав Джиошвили. Он отличился на девятой минуте встречи с передачи Даниила Орлова. В начале второго периода хозяева усилиями Алексея Князева отыгрались. Дальше шайбы забрасывали только игроки «Химика».

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В третьем периоде команду хозяев по очереди огорчили Олег Губин, Демид Мансуров и Даниил Иванов. Благодаря этой победе «Химик» вышел вперед в финальной серии (счет — 2:0). «360» организовал прямую трансляцию встречи.