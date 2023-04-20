Спорт 20 апреля 2023, 22:04 «Химик» обыграл «Сокол» со счетом 3:2 в третьем матче финальной серии плей-офф ВХЛ «Химик» из Воскресенска в третьем матче финала плей-офф ВХЛ обыграл «Сокол» из Красноярска пресс-служба ХК «Химик» Воскресенск

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Третий матч финальной серии плей-офф ВХЛ между воскресенским «Химиком» и красноярским «Соколом» закончился со счетом 3:2 в пользу подмосковной команды. Решающую шайбу в овертайме забросил Артем Сериков.

Матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023 проходил на стадионе в Воскресенске, «Химик» принимал «Сокол». Победу хозяевам принес гол Артема Серикова, заброшенный в овертайме.

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Предыдущие две игры соперники провели в Красноярске. Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Московской области. Во второй раз хоккеисты из Воскресенска разгромили противника на его льду со счетом 4:1. Счет в серии до четырех побед 3:0 в пользу «Химика», подмосковные хоккеисты находятся в шаге от завоевания Кубка Петрова.