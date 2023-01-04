Спорт 04 января 2023, 20:40 Хиддинк оценил прогресс сборной России по футболу Гус Хиддинк: в российском футболе не появилось поколение, талантливее игроков 2008 года Unsplash

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Нынешних российских футболистов нельзя назвать талантливее тех, что входили в состав национальной сборной в 2008 году. Такое мнение выразил бывший главный тренер команды Гус Хиддинк. Его процитировал «РБ Спорт».

«В России еще не появилось поколение, талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны. Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастет. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно», — заявил Хиддинк.

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Он возглавлял российскую сборную в период с 2006 по 2010 год. Под руководством Хиддинка национальная команда завоевала бронзу Евро-2008.

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Зимой 2022 года российские клубы и сборные отстранили от участия в международных соревнованиях. Решение приняли Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

В конце 2022-го Российский футбольный союз (РФС) должен был провести голосование по вопросу выхода из UEFA и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Заседание исполнительного комитета в очередной раз решили перенести.