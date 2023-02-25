Спорт 25 февраля 2023, 23:40 Хет-трик Роналду принес победу «Аль-Насру» в матче против «Дамака» Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче против «Дамака» Публичное достояние

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Один из самых результативных игроков мирового футбола Криштиану Роналду оформил хет-трик и принес «Аль-Насру» победу над «Дамаком» в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча состоялась 25 февраля в городе Абха.

Все голы в этом матче забил Роналду, соперники из «Дамака» не смогли поразить ворота «Аль-Насра». Всего португальский футболист провел пять матчей за свою новую команду и забил восемь мячей. Сейчас форвард находится на четвертом месте в списке бомбардиров лиги.

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После встречи с «Дамаком» в активе «Аль-Насра» 43 очка. Команда находится на первом месте турнирной таблицы. Второе место — за «Аль-Иттихадом».

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В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по соглашению сторон. Португальцу не понравилась атмосфера в клубе, а также решения главного тренера Эрика тен Хага. В конце декабря 2022 года стало известно, что Роналду подписал контракт с саудовским клубом. С учетом рекламных контрактов игрок будет зарабатывать больше 200 миллионов евро в год. Свой первый гол за новую команду он забил 4 февраля. В том матче нападающий реализовал пенальти, напомнил сайт kp.ru. Результативное действие Роналду спасло его команду от поражения.