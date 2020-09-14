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    14 сентября 2020, 19:32

    Хэмилтона могут наказать за призыв арестовать полицейских

    Артур Блянихов

    Автогонщик Льюис Хэмилтон может понести наказание за свое поведение на Гран-при Тосканы в «Формуле-1». Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, недовольство Международной автомобильной федерации вызвала футболка пилота, на которой было написано «Арестуйте полицейских, убивших Брионну Тейлор». Хэмилтон надел ее перед гонкой и появился в ней на церемонии награждения.

    Уточняется, что Брионну Тейлор убили в марте этого года полицейские в ее же доме. Правоохранители заподозрили, что там хранились наркотики, которые так и не были найдены.

    Молодой человек Тейлор открыл по полицейским огонь, предполагая, что грабители проникли в дом. Стражи правопорядка открыли ответный огонь и убили Брионну.

    Новости SMI.FM