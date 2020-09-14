Хэмилтона могут наказать за призыв арестовать полицейских
Автогонщик Льюис Хэмилтон может понести наказание за свое поведение на Гран-при Тосканы в «Формуле-1». Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, недовольство Международной автомобильной федерации вызвала футболка пилота, на которой было написано «Арестуйте полицейских, убивших Брионну Тейлор». Хэмилтон надел ее перед гонкой и появился в ней на церемонии награждения.
Уточняется, что Брионну Тейлор убили в марте этого года полицейские в ее же доме. Правоохранители заподозрили, что там хранились наркотики, которые так и не были найдены.
Молодой человек Тейлор открыл по полицейским огонь, предполагая, что грабители проникли в дом. Стражи правопорядка открыли ответный огонь и убили Брионну.