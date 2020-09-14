Хэмилтона могут наказать за призыв арестовать полицейских

По данным издания, недовольство Международной автомобильной федерации вызвала футболка пилота, на которой было написано «Арестуйте полицейских, убивших Брионну Тейлор». Хэмилтон надел ее перед гонкой и появился в ней на церемонии награждения.

Уточняется, что Брионну Тейлор убили в марте этого года полицейские в ее же доме. Правоохранители заподозрили, что там хранились наркотики, которые так и не были найдены.

Молодой человек Тейлор открыл по полицейским огонь, предполагая, что грабители проникли в дом. Стражи правопорядка открыли ответный огонь и убили Брионну.