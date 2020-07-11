Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию второго этапа чемпионата мира Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге в Австрии.

Хэмилтон преодолел дистанцию за минуту 19,273 секунды. Второй результат — у представителя Нидерландов Макса Ферстаппена из Red Bull (+1,216). С третьей позиции на гонке стартует испанский пилот McLaren Карлос Сайнс-младший (+ 1,398).

Российский гонщик из Alpha Tauri Даниил Квят пришел к финишу с 14-м результатом.

Старт квалификации пришлось перенести на 45 минут из-за дождя. В итоге спортивное мероприятие все равно проходило в дождливых условиях.

Гонка в Штирии пройдет в воскресенье, 12 июля. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Первый этап сезона также прошел в Австрии, на автодроме Red Bull Ring в Шпильберге. Гонку выиграл финский пилот Mercedes Валттери Боттас.

Изначально чемпионат мира должен был начаться с этапа в Австралии 13–15 марта. Однако его отменили из-за пандемии коронавируса. То же самое коснулось Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Помимо них, из первоначальной версии календаря перенесены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. Пока что руководство «Формулы-1» подтвердило проведение первых 10 этапов. Гран-при России в Сочи пройдет 25–27 сентября.